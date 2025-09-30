Solidarietà a Francesca Albanese e riconoscimento Stato di Palestina, Fratelli d’Italia abbandona l’aula a Nonantola

NONANTOLA - Nota stampa da parte del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Nonantola:

"Ieri sera, durante il Consiglio comunale, noi di Fratelli d’Italia Nonantola abbiamo deciso di abbandonare l’aula in segno di forte dissenso quando si è passati alla trattazione dei punti 7 e 8 dell’ordine del giorno. Il punto 7 esprimeva solidarietà a Francesca Albanese, relatrice ONU per i diritti umani nei territori palestinesi, e il punto 8 proponeva il riconoscimento dello Stato di Palestina. Non possiamo condividere queste posizioni. Francesca Albanese, in più occasioni, ha minimizzato la brutalità di Hamas, arrivando a dichiarare che “non bisogna guardarli solo come tagliagole” e che “hanno fatto anche cose buone”. Noi non riconosceremo mai uno Stato palestinese governato da Hamas, un’organizzazione terroristica responsabile di massacri, violenze e dell’instabilità di un’intera regione. Intollerabile anche l’atteggiamento della maggioranza e del gruppo Nonantola 2030, che hanno bocciato la nostra proposta al punto 6, dedicata alla sicurezza a Nonantola, tema sentito da tanti cittadini e ormai diventato emergenza.