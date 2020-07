Carpi, apertura estiva Museo Diocesano

CARPI – Entusiasmo ma anche competenza e organizzazione: dopo la pausa imposta dalla pandemia, riapre al pubblico il Museo diocesano d’arte sacra “Cardinale Rodolfo Pio”, che ha sede nella chiesa monumentale di Sant’Ignazio a Carpi (corso Fanti 44). Un evento che si è reso possibile grazie alla collaborazione, in seno alla Diocesi di Carpi, tra l’Ufficio beni culturali e l’Ufficio comunicazioni sociali, e di Arbor Carpensis la società editrice del settimanale diocesano Notizie. Con riferimento alle linee guida sulla riapertura dei Musei fornite dal Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e dal Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza Covid-19, è stato studiato un percorso di visita per rispondere a tutte le esigenze di sicurezza dei visitatori. Dopo la prima serata di apertura martedì 7 luglio, il Museo sarà aperto ai visitatori nelle sere di giovedì 9, 16, 23 e 30 luglio, sempre alle 21, così potranno ammirare il patrimonio conservato in Sant’Ignazio: alle opere d’arte che appartengono al corredo dell’edificio, si affianca, nel vano della chiesa e nelle due ex sacrestie, l’allestimento museale vero e proprio. Nella serata del 16 luglio, è in programma, inoltre, una visita guidata, a cura del direttore del Museo, Andrea Beltrami.

“Ritengo sia un’ottima esperienza di sinergia tra beni culturali e comunicazione – afferma il direttore dell’Ufficio comunicazioni Luigi Lamma – tesa a valorizzare una possibilità di annuncio attraverso i contenuti delle opere e la loro storia nel contesto locale. Per gli operatori della comunicazione è un’ulteriore occasione per accrescere competenze, ampliare le modalità con cui mettersi a servizio della Diocesi perché gran parte di questo impegno si traduce in attività di comunicazione tra social, sito internet e newsletter del settimanale Notizie”.

“In questo momento difficile per la ripresa di tante attività a causa delle limitazioni e prescrizioni imposte dalla normativa – sostiene il direttore del Museo diocesano Andrea Beltrami – è stata decisiva la collaborazione con tutto il personale dell’ufficio comunicazioni e del settimanale Notizie. E’ un bel segnale alla città e alla diocesi questa riapertura che crediamo di potenziare a partire da settembre, sia come giornate di apertura sia con la possibilità di realizzare eventi culturali affini alla natura del luogo”.

Orari di apertura e modalità di visita

Il Museo diocesano d’arte sacra “Rodolfo Pio” sarà aperto i giovedì 9, 16, 23 e 30 luglio, dalle 21 alle 23. Ingresso gratuito. Sarà consentita la presenza massima di 15 persone per volta all’interno dell’edificio. Giovedì 16 luglio, alle 21, visita guidata a cura del direttore del Museo, Andrea Beltrami. E’ obbligatoria la prenotazione: tel. 059 687068; museodiocesanocarpi@gmail.com

