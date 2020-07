Festa del racconto, al via gli eventi a Soliera, Campogalliano e Novi

Quattro Comuni per un festival che non si arrende neppure in tempi di pandemia. Il nucleo più numeroso degli appuntamenti della XV edizione della Festa del Racconto si svolge a Carpi, ma è fondamentale il contributo al programma dei Comuni di Soliera, Campogalliano e Novi, dove sono previsti eventi importanti. Per accedere agli eventi è necessario prenotarsi sul sito www.festadelracconto.it

Soliera

A Soliera la Festa si apre martedì 7 luglio alle 20.30 con “Madame Holle”, una narrazione un per i più piccoli a cura della compagnia “Sassolini – Tracce di fiaba”: la favola dei fratelli Grimm viene raccontata a due voci e accompagnata da intervalli sonori e contrappunti musicali per accompagnare i bambini nel magico mondo della favole nordiche; lo spettacolo viene replicato giovedì 16 luglio (alle 20.30, fossato del Castello).

Sempre martedì 7 luglio gli adulti possono assistere a “Racconti sotto il mare da Stefano Benni”, un reading musicale dell’attore Alfonso Cuccurullo e del musicista Federico Squassabia che porta il pubblico nell’ironico e surreale mondo dell’autore bolognese (alle 21.30, Piazza Lusvardi).

Uno zoo fantastico, dove i leoni, i cavalli, i rinoceronti, gli uccelli celebrano la vita e la meraviglia delle differenze: martedì 14 luglio è la volta dello spettacolo per bambini “Libero zoo” di Gek Tessaro, pluripremiato illustratore per l’infanzia, che porta in scena storie poetiche e suggestive con una tecnica di sua invenzione, il teatro disegnato. In pratica dà corpo ad ambienti e personaggi del racconto disegnandoli e animandoli dal vivo, con l’ausilio di inchiostri, acquarelli, sabbia, una lavagna luminosa e un grande schermo (alle 21.30, Piazza Lusvardi).

Canarie è il nome del duo formato da Paola Mirabella (Honeybird and the Birdies) e Andrea Pulcini (Persian Pelican) e si esibiscono in concerto venerdì 17 luglio. Presentano il loro album d’esordio Tristi Tropici: si tratta di un album dall’ossatura pop, attraversato da una scrittura affilata e delicata; amore e non amore, lacrime o gocce di sudore, “Tristi Tropici” offre un prontuario di educazione sentimentale (alle 21.30, Piazza Lusvardi).

Campogalliano

Un uomo scrive lettere al suo amore. E appunti, riflessioni, scoperte. Lei ballerina, lui poeta, condividono un destino, entrambi conoscono la ricerca del ritmo, l’equilibrio nel gesto, la tensione verso la libertà e l’arte come ubbidienza. “Noi, il ritmo” (La Nave di Teseo), è l’ultimo libro di Davide Rondoni, un libro mai scritto prima d’ora sulla danza e la poesia: due arti da sempre sorelle; l’autore lo presenta lunedì 27 luglio a Campogalliano: si tratta di un taccuino d’amore, uno strano “vademecum” dedicato ai non-equilibristi e ai sognatori, ai molti amanti della danza e della poesia (alle 20.45, Piazza Castello, in caso di pioggia oratorio San Rocco).

“A ritrovar le storie” è lo spettacolo per bambini proposto del Teatro dell’Orsa in programma martedì 28 luglio. Nel paese di Tarot le parole si sono rimpicciolite, ma un giorno un saltimbanco arriva sulla piazza con un carretto bislacco capace di riaccendere le storie: fiabe, fole e memorie di infanzia si intrecciano e portano meraviglia (alle 20.45, Piazza Castello, in caso di pioggia oratorio San Rocco).

Novi di Modena

Si autodefinisce un imprenditore con l’hobby del cabaret: il comico Paolo Cevoli è a Novi domenica 26 luglio, dove sale sul palco insieme alla giornalista di Radio Bruno Clarissa Martinelli per un’intervista molto particolare (alle 21 presso il Parco della Resitenza).

La Festa del racconto viene realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Carpi e organizzata dalla Biblioteca Multimediale “A.Loria” in collaborazione con la Fondazione Campori, gli istituti culturali e gli assessorati alla Cultura dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera.

Infoline e prenotazioni: per accedere agli eventi è necessario prenotarsi sul sito www.festadelracconto.it

