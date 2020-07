Finale Emilia e San Zenone, storia di un santo e di una richiesta

FINALE EMILIA – Tutti i finalesi sanno bene che San Zenone è il loro patrono, con tanto di festa il 9 luglio, all’inizio dell’estate. Non tutti forse sanno invece che San Zenone è il patrono di altre 30 città oltre a quella di Finale, e pare un santo gettonatissimo anche in Trentino, o nelle province di Belluno e Verona, Pordenone e Piacenza, treviso e Venezia. Un santo che pare in ogni luogo e in questo senso, segue la sua natura: laddove c’è un devoto, c’è lui, poco importa in quale regione italiana si trovi. Anche lui, come San Geminiano, fa parte di quei santi esorcisti che nei primi secoli del Cristianesimo operarono contro le arti del demonio. Il volto bruno, la barba bianca, San Zenone è più famoso e diffuso di quanto si pensi in tutto il nord Italia.

Grazie alla ricostruzione puntuale de La Veja, sappiamo che “la più antica vita di S. Zenone che ci è pervenuta è una Cronaca scritta da un certo Coronato cittadino veronese, di professione notajo, vissuto sulla fine del secolo VII, o sul principio del secolo VIII. Egli stesso si dice Coronatus Notarius. Dovea essere uno degli ufficiali, ai quali i vescovi affidavano la redazione dei loro atti e più tardi la tutela e l’esatta applicazione delle loro costituzioni; questi ufficiali, detti Notarii, spesso usavano compilare le gesta dei vescovi che aveano governato la diocesi. In due codici dei sermoni di S. Zeno, quelli di Reims e di Lobia, Coronato è detto venerabilis: in quest’ultimo e da Giovanni Mansionario è detto vir christianissimus. L’opera sua si può compendiare in queste poche notizie”. Inoltre, grazie a StileArte.it, sappiamo perfino che San Zenone è originario della Mauretania: un africano di etnia berbera, e non araba come sant’Agostino. Zeno, il “vescovo Moro”, formatosi alla scuola di retorica africana ha lasciato sedici sermoni e 77 brevi con i quali “affrontò un’area, come quella della Lombardia e del Veneto, che risultava ancora ampiamente pagana, legata, in particolar modo al culto della dea Minerva. L’azione di San Zeno, oltre all’evangelizzazione, si concentrò, nell’ambito delle comunità cristiane della zona, a contrastare la linea dell’arianesimo, dottrina che non riconosceva la Trinità e che assegnava a Cristo una natura inferiore a quella del Padre”.

Zenone fu vescovo di Verona, e abitava con altri uomini solitari in un luogo remoto: all’epoca v’erano molti eremiti e ricercatori della solitudine, che diventavano magari punti di riferimento per chi aveva perduto la fede o cercava qualche miracolo. Ogni giorno Zenone pescava nell’Adige e pregava Dio che gli desse la grazia di poter predicare la fede di Cristo in Verona. Un giorno, mentre pescava, vide un contadino sul suo carro trascinato nel fiume da due buoi inferociti e lì operò il primo miracolo: gli bastò fare un segno della croce e i buoi ricondussero il carro sulla riva.

Il demonio, indispettito, entrò nella casa di Gallieno (rex, princeps, imperator, secondo le diverse recensioni), e invase l’unica sua figlia; Gallieno provati inutilmente altri rimedi, fece chiamare Zenone, il quale operò un esorcismo e liberò sua figlia. Fu per quel motivo che Gallieno, datagli piena libertà di edificare chiese e predicare il cristianesimo, gli donò il suo diadema, che Zenone spezzò e vendette per darne il ricavato ai poveri. Così Zenone predicò liberamente predicare la fede, eresse chiese cristiane, abbatté il culto degli idoli e infine morì.

Questa, naturalmente, è la leggenda. E somiglia moltissimo a una delle due vite di San Geminiano, che abbiamo già citato, pure lui vescovo di una città emiliana e patrono di Modena. Ma nelle leggende qualche fondo di verità lo si trova quasi sempre: già prima della fine del secolo Zenone VII godeva in Verona la fama di uomo santissimo fin dall’infanzia, essendo stato battezzato subito dopo la nascita, cosa molto rara al tempo. E al di là di quelle che possono essere le “copiature” da altre vite di santi o le simbologie dietro alcuni passaggi, quale la pesca, come Gesù e i discepoli, che lo sovrappone a una tradizione prettamente cristiana.

Fu designato vescovo di Verona nel 362, pertanto l’anno successivo alla morte dell’imperatore Settimio Severo. La sua scomparsa, secondo la tradizione, avvenne il 12 aprile 371, giorno nel quale è ricordato dalla Chiesa, mentre altre fonti indicano 380. Probabilmente il luogo isolato in cui abitava era là dove poi fu sepolto il suo corpo ed edificata in suo onore la splendida basilica che porta il suo nome, o forse il luogo, dove, o egli stesso, od altri poco dopo di lui, edificò la chiesa detta ad Martyres, presso la cripta della chiesa attuale di S. Stefano.

La diffusione del toponimo san Zeno, San Zenone o di chiese a lui intitolate o di patronati inducono a ipotizzare due diversi tempi per la diffusione del culto. Il primo collegato ai longobardi, il secondo, più netto e intenso, alla Repubblica Serenissima: San Zeno o San Zenone interpretò, in terraferma, l’immagine della chiesa veneta. Il culto fu particolarmente sostenuto in seguito all’occupazione del territorio bresciano (1426-1427), dove è patrono di diciassette chiese della diocesi.

Nel 1745 San Zenone viene ufficialmente proclamato patrono di Finale Emilia a seguito di una richiesta avanzata dalla Comunità. Per onorare la concessione papale, l’immagine del santo fu ampiamente riprodotta in statue e dipinti, ma soprattutto ebbero diffusione delle formelle in terracotta collocate sulle facciate delle case, ricavate da un’incisione settecentesca del ferrarese Andrea Bolzoni. La festa di San Zenone è non meno importante dell’8 settembre, la data in cui si celebra la Beata Vergine delle Grazie a cui i Finalesi sono particolarmente devoti: pare infatti che sia stata proprio lei a proteggere e a risparmiare tante vite alla città durante la pandemia di peste dell’inizio del 1600.

