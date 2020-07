Nuovo ospedale di Carpi, la Regione va avanti e i soldi non sono un problema

“Vorrei essere chiaro. Il nuovo ospedale di Carpi si farà, e per la realizzazione dell’opera non c’è alcun bisogno di ricorrere a risorse tipo il Mes, il cosiddetto Fondo-salva Stati, rispetto al quale – peraltro – è in pieno svolgimento un intenso dibattito a livello nazionale”.

E’ netta la replica dell’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini, alla pubblicazione di una notizia -comparsa su un periodico di Carpi – secondo la quale la realizzazione del nuovo ospedale cittadino sarebbe tutt’altro che certa. Anzi, sarebbe legata alla possibilità, da parte dell’Italia, di poter -o di voler- accedere ai fondi del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità.

“La cosa è molto semplice- spiega Donini- Il nuovo ospedale di Carpi, che si farà, costerà ragionevolmente un po’ più di 100 milioni di euro. 60 di questi sono già stanziati e disponibili. Stiamo studiando come finanziare la restante parte. Nel senso che, tra le diverse opzioni che già abbiamo, dobbiamo solo scegliere la più conveniente”.

“Faccio notare-conclude l’assessore alla Salute- che la ricerca delle migliori modalità di finanziamento della quota parte restante di risorse necessarie a realizzare l’opera, non ha impedito di individuare l’area per la collocazione del nuovo ospedale, né impedirà di procedere con la progettazione. Anche su quest’ultimo aspetto sono in corso le valutazioni di prassi, trattandosi di una infrastruttura di grande rilevanza e complessità”.

