Reti poco sicure, niente acqua e poca ombra: disagi nell’area sgambatura cani di San Felice. E’ la situazione che ci segnala una lettrice che porta ogni giorno il suo cane nell’aria di via Tassi.

Buongiorno, vorrei segnalare che i cittadini amanti dei cani non possono usufruire della sgambatura sita a San Felice in quanto non sicura e poco pratica.

La rete non è posizionata da terra ma distante dal terreno circa 15 cm per cui chi possiede un cane di piccola taglia potrebbe rischiare di perderlo. La sgambatura inoltre non è provvista di acqua e molto assolata. Non è provvista di doppio cancello di sicurezza.

Spero che per rendere agibile quello spazio che sarebbe molto gradito ai 4 zampe la dirigenza comunale possa fare le necessarie modifiche.