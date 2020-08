Al Capanno Tassoni ospiti i protagonisti del ritrovamento del meteorite di Cavezzo

FANANO – Mercoledì 12 agosto in evento imperdibile al Rifugio Capanna Tassoni a Fanano. Saranno ospiti i protagonisti dell’ incredibile ritrovamento del meteorite caduto nelle campagne di Cavezzo:

Sara’ con noi chi ha tracciato la traiettoria rendendo possibile il ritrovamento e anche chi l’ha poi trovato!

Programma della giornata dedicata all’astronomia:

ci troviamo nel piazzale del rifugio alle ore 15 per guardare il Sole con appositi strumenti, alle 17 il prof. Albino Carbognani dell’osservatorio astronomico di Loiano ci parlerà di oggetti celesti speciali quali asteroidi e comete poi Davide Gaddi ci racconterà l’emozione di aver ritrovato un oggetto proveniente direttamente dallo spazio!

A seguire la cena al rifugio e poi tutti alla croce Arcana con escursione notturna guidata per guardare stelle e i pianeti con gli strumenti messi gentilmente a disposizione dall’ Ottica Ghiddi di Pavullo.

Il tutto nel pieno rispetto delle normative anti-covid19 per cui l’evento è a numero chiuso, max 25 partecipanti per la conferenza, max 50 partecipanti per la parte osservativa notturna.

Possibilità di pernottare al rifugio.

Per info , costi e prenotazione ( obbligatoria) chiamare 053668364