Era abbandonato e fecero graffiti per abbellire il Barchessone vecchio: il Comune di Mirandola li denuncia

Fanno graffiti per abbellire il Barchessone vecchio e il Comune di Mirandola li multa. Domenica è in programma nella sede di Mani Tese a Finale Emilia, una festa di raccolta fondi per sostenere i multati, che ricostruiscono la vicenda così:

“Il Barchessone Vecchio era abbandonato a se stesso in attesa di ristrutturazione post-sisma. Nel 2014 è stato dipinto per farlo vivere, in occasione di un festival di beneficienza. E così lo stabile ha vissuto dipinto fino al 2018, anno in cui è stato completamente ristrutturato. Nel 2020 l’Amministrazione del Comune di Mirandola chiede il risarcimento dei danni arrecati al monumento agli autori, che hanno ammesso la loro responsabilità, per quello che è stato chiamato un ‘atto vandalico’” .

Per questo domenica c’è la festa “Ho dipinto il Barchessone“, dalle ore 17 alle 23. “Abbiamo deciso di sostenere il loro crowdfunding visto tutto l’amore che le persone avevano dato al Barchessone e ai loro due murales”, spiegano gli organizzatori.

Dal Comune di Mirandola spiegano che i graffiti non possono essere considerati arte:

Premessa: il barchessone vecchio in questione è un bene storico tutelato dalla Soprintendenza dei Beni artistici, storici e culturali dell’Emilia Romagna. Di conseguenza arrecare danni ad un monumento non può essere considerata una forma d’arte, compresi i momenti di inutilizzazione dovuti alla parziale inagibilità del fabbricato dovuto al sisma. Al danneggiamento della struttura, ad opera di coloro che ad oggi affermano “(…) lo abbiamo dipinto per farlo vivere, in occasione di un festival di beneficienza.”, l’Amministrazione del Comune di Mirandola ha chiesto a quegli stessi il rimborso per le spese sostenute – direttamente dal Comune di Mirandola – per ripristinare lo stato di fatto dell’immobile, prima degli interventi finanziati dalla Regione. Si ricorda inoltre che a seguito di quanto accaduto, i responsabili vennero anche denunciati. Denuncia poi ritirata dalla proprietà della struttura, dietro l’impegno scritto da parte di chi aveva commesso l’atto di coprire tutte le spese relative al danno compiuto.

⠀

⠀

PROGRAMMA DI DOMENICA

Prenotazione obbligatoria – evento privato:

orari 17.00 > 23.00⠀

— 17.00 frittelle e bianchi di benvenuto ⠀

— dalle 18.00 concerti e talk!⠀

Prenotare al numero 3517760977 su whatsapp o

Alla mail info.manitesefinaleemilia@gmail.com ⠀

TALK: Pietro Rivasi, curatore di eventi di arte urbana e fondatore del progetto Icone, uno dei primi e più longevi festival italiani di writing e street art, terrà un dialogo con Simone Ferrarini (Collettivo FX). ⠀

Si parlerà del rapporto conflittuale tra arti urbane ed istituzioni, i motivi che ci spingono a fare graffiti o a denunciarli alle autorità; quello che la legge definisce vandalismo, può essere arte?⠀

⠀

CONCERTI:⠀

CTRL+Z _ GRES _ NADSAT _ PREBELLIC WHITE DRESS _ PYRAMIDEN _ TACOBELLAS _ THE PROCRASTINATORS ⠀

.⠀

@nera_la_notte_delle_streghe @gres_band @nadsat_music @prebellicwhitedressband @pyramiden.synth @tacobellas_band @theprocrastinators_band ⠀

⠀

PIZZA!⠀

Dalle 19.00 alle 22.00 pizza margherita per tutti.⠀

⠀

[L’evento si svolgerà in piena sicurezza norme anti-covid e avrà una capienza massima di 80 persone, è dunque vivamente consigliato prenotare al numero 3517760977 su whatsapp o alla mail info.manitesefinaleemilia@gmail.com]⠀

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017