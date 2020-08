Pd Soliera: “Commovente la dedica della Festa a Pietro Pellacani”

Il Pd di Soliera ringrazia il responsabile Organizzazione del Pd nazionale Stefano Vaccari e il partito nazionale per la dedica della Festa alla memoria dello storico volontario delle Feste de l’Unità solierese Pietro Pellacani:

“Ci siamo commossi leggendo la dedica che Stefano Vaccari, nell’editoriale pubblicato su Immagina, ha fatto alla memoria di Pietro Pellacani. Pellacani, da tempo malato, è scomparso proprio nel momento in cui l’epidemia di Covid aveva imposto le restrizioni più severe e come Circolo Pd non abbiamo potuto ricordarlo come avrebbe meritato. Ci ha quindi fatto un immenso piacere vedere che Vaccari, e quindi il Pd nazionale, hanno pensato all’impegno che, per anni, Pietro aveva dedicato alle Feste de l’Unità, e a quella di Ponte Alto in particolare. Già da giugno, tanti volontari, pur nel rispetto delle nuove regole di sicurezza, sono al lavoro per consentire di realizzare la Festa di Modena che, quest’anno, non è solo nazionale, ma si carica di tanti nuovi significati. Pellacani non avrebbe fatto mancare il suo appoggio concreto, lui che è stato, praticamente per tutta la vita, un dirigente politico e sindacale. Desideriamo ricordarlo anche noi così: come sempre al lavoro al servizio di un ideale e della propria comunità. Ancora grazie Pietro!”.