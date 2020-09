“Il sindaco Goldoni si svela leghista”, la preoccupazione del PD di San Felice

Apprendiamo dai giornali che il Sindaco di San Felice sul Panaro è tra i promotori della lista della Lega presentata in occasione delle prossime elezioni comunali di settembre a Vignola.

Alla faccia di chi si è sempre presentato come guida di una lista e di una maggioranza “civica”, “trasversale” e ” apartitica”, attaccando il PD sanfeliciano a ogni piè sospinto.

Siamo molto preoccupati per questa contiguità di Michele Goldoni alla Lega, visto l’atteggiamento ben poco responsabile che il partito guidato dall’onorevole Guglielmo Golinelli ha tenuto sull’Unione.

È davvero singolare come il nostro primo cittadino – che recentemente si è detto pronto a ricoprire la carica di Presidente dell’Unione – vada a braccetto con quella stessa Lega che ha disatteso egoisticamente ogni accordo programmatico sulle questioni rilevanti per le persone e per lo sviluppo del nostro territorio, facendo irresponsabilmente saltare il banco, considerando esclusivamente i mirandolesi come cittadini di serie A rispetto a tutti gli altri.Se queste sono le premesse, per San Felice e per il futuro dell’Unione non si prospetta nulla di positivo.