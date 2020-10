Per partigiani e antifascisti sentita commemorazione al cimitero di Rovereto

Rovereto sulla Secchia – Domenica 25 ottobre 2020 si è tenuta la scoperta della targa commemorativa dedicata a tutti i partigiani e antifascisti in occasione del 75 ° della Liberazione. Presenti alla cerimonia il sindaco Enrico Diacci, la presidente ANPI Alessandra Caffagni ed infine il Coro “Violenti Piovaschi”.

L’evento si é aperto con i ragazzi del Coro che hanno emozionato il pubblico con due canzoni dedicate ai grandi eroi del passato, i quali durante il periodo della “Grande Guerra” hanno messo a rischio le proprie vite per la libertà della patria.

I “Violenti Piovaschi”

Successivamente è intervenuto il sindaco soffermandosi sul fatto che la lapide sia stata fortemente voluta per onorare e confermare i sentimenti antifascisti, un gesto di grande importanza per chi si è battuto per l’uguaglianza, come Sandro Pertini, settimo presidente della Repubblica Italiana.

“Questo 75° Anniversario lo vogliamo celebrare valorizzando e onorando le tombe dei nostri partigiani. Pertini è stato per me il primo presidente ed è anche quello che ricordo di più, l’immagine di un grande uomo onesto, coraggioso, frutto della migliore tradizione riformista e antifascista, che in prima persona ha messo in atto i valori di giustizia, democrazia e che li ha difesi anche a costo del carcere”.

Afferma il sindaco Enrico Diacci

La cerimonia è proseguita con l’ascolto dell’inno nazionale di Mameli per omaggiare il nostro Paese, per poi procedere con la scoperta della targa che riporta la citazione di Sandro Pertini:

“Dietro ogni articolo della carta costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla costi quel che costi”.

La celebrazione si è infine conclusa con altre due canzoni del coro tra le quali il famoso inno rappresentativo del movimento partigiano, ovvero “Bella Ciao” per poi dare la possibilità a tutti i presenti di osservare la targa, sempre nel rispetto delle norme anti- Covid.

Un’esperienza molto toccante che ci riavvicina sentimentalmente nonostante la distanza interpersonale che preclude ciò che stiamo vivendo attualmente.

