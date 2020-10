Grande emozione a Soliera per premiare gli eroi del lockdown – LE FOTO

SOLIERA – Grande emozione a Soliera per premiare gli eroi del lockdown. Domenica pomeriggio c’è stata la cerimonia di consegna del Gonfalino d’oro, un riconoscimento con cui l’amministrazione comunale premia un cittadino solierese distintosi per opere di solidarietà, volontariato e altruismo di particolare rilevanza per la comunità.

Quest’anno il sindaco Roberto Solomita ha deciso di conferire il Gonfalino d’oro a un centinaio di volontari che in aprile, durante il difficile periodo del lockdown, si sono resi disponibili a confezionare pacchi pieni di cibo e a distribuirli a domicilio a 303 famiglie solieresi aiutando così circa 1000 persone.

Gli aiuti messi in campo per le famiglie hanno previsto anche una distribuzione di buoni spesa e una seconda distribuzione di pacchi alimentari ripetutasi a metà maggio sempre grazie al fondamentale impegno dei volontari. Il progetto di distribuzione alimentare si è svolto in parte grazie ai fondi del Governo e in parte con i fondi del Comune di Soliera.

Gli stessi volontari sono stati impegnati nella distribuzione di mascherine destinate agli abitanti di Soliera e a tutti gli esercizi commerciali del territorio.

Il notevole impegno dei volontari, in gran parte giovani, vuole quindi essere premiato tramite un segno simbolico, ovvero il conferimento di un pins in argento raffigurante lo stemma del Comune di Soliera che è stato consegnato dal sindaco Solomita.

Circa un centinaio i premiati, la metà arrivato domenica in piazza per ricevere il riconoscimento.

