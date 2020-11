Medolla, a tu per tu con l’opposizione: intervista a Lavinia Zavatti

MEDOLLA- E’ passato un anno e mezzo dalle elezioni amministrative del 2019, che hanno promosso alla guida del comune di Medolla l’attuale sindaco Alberto Calciolari. Ma dal maggio dello scorso anno, sembra che tutto sia diverso: l’epidemia ha creato una situazione emergenziale duratura, che ha sconvolto la vita di tutti noi. Proprio per tracciare un bilancio “critico” di questi primi diciotto mesi di governo, quanto mai densi di eventi inattesi, abbiamo intervistato la sfidante dell’odierno primo cittadino, Lavinia Zavatti, consigliera comunale in quota Lega, naturalmente schierata all’opposizione dell’amministrazione Calciolari. Diversi i temi caldi affrontati: dall’emergenza Coronavirus, fino alle proposte per i giovani, passando per le annose questioni della sanità territoriale e della Mirandolexit.

Qual è il vostro giudizio circa la gestione della situazione Covid a Medolla?

In linea di massima, riteniamo che l’amministrazione Calciolari abbia gestito e stia gestendo in maniera discreta l’emergenza. Certo, si sarebbe potuto fare di più, si sarebbe potuto fare meglio, ma si tratta di una sfida inedita, chiunque si sarebbe trovato in difficoltà. Pensiamo tuttavia che alle volte siano state date alla cittadinanza delle indicazioni poco chiare, ambivalenti: da una parte si evidenziava l’oggettiva situazione emergenziale, dall’altra si promuovevano sagre e feste. Sarebbe stato necessario mantenere una linea più chiara.

Cosa ne pensate della situazione della sanità locale?

Noi ci battiamo per il potenziamento dell’ospedale di Mirandola. La Bassa non può rimanere senza un ospedale. Veniamo da anni di decentramento dei servizi sanitari. A questo proposito, sono state fatte molte promesse, che però non si sono tradotte in fatti. Non è accettabile la politica dei vertici USL, secondo i quali “è più importante operare dieci emorroidi che fare un trapianto”. Mirandola deve tornare un modello di eccellenza e questo nell’ottica di un futuro migliore per tutta l’Area Nord.

Mirandolexit: quale la vostra posizione a riguardo?

L’UCMAN è un ente macchinoso e malfunzionante. Se io fossi stata sindaca di Medolla, avrei fatto la medesima scelta di Alberto Greco. L’UCMAN potrebbe funzionare meglio, ma sarebbe necessaria una riforma radicale della sua struttura, e, al momento, non ce n’è la volontà.

A fronte del giudizio del TAR riguardo la Mirandolexit, pensa che Greco e Golinelli abbiano sbagliato qualcosa nella gestione della faccenda?

Non credo, penso che Alberto Greco e Guglielmo Golinelli abbiano agito nella maniera migliore, Forse si poteva fare qualcosa in più rispetto alle tempistiche.

Tornando sul fronte medollese, come si sta comportando l’amministrazione Calciolari circa l’attuazione del programma?

Con la maggioranza, abbiamo sempre scontri molto accesi. Spesso, il centrosinistra boccia proposte nostre per vararne altre molto simili. E’ un inaccettabile meccanismo di provvedimenti fotocopia. Basti pensare al progetto del centro giovani: avevamo infatti individuato un’area presso la quale si sarebbe potuto collocare il nuovo centro giovani. Ebbene, abbiamo presentato la mozione in Consiglio e questa è stata bocciata, poiché definita dalla maggioranza “superata”. Poco tempo dopo, ecco l’approvazione di un progetto molto simile al nostro! Non va meglio sul fronte sicurezza, dove le nostre richieste circa l’installazione di nuove telecamere sono state bocciate.

E per quanto riguarda le scuole di Medolla?

L’intero sistema scolastico sta affrontando un momento estremamente complesso a causa del Covid. Le scuole medollesi sono un esempio virtuoso, all’interno del quale operano professionisti straordinari. Il nostro operato è sempre a tutela della scuola.

