Terremoto in Croazia da 6.4 gradi, avvertito anche in Emilia: gente in strada

E’ stato avvertito anche in Emilia-Romagna, in particolare a Bologna, il terremoto che martedì attorno a mezzogiorno, alle ore 12.19, ha colpito la Croazia. Epicentro, la località Petrinja.

Si tratta di una scossa molto forte, di 6.4 gradi con coordinate geografiche (lat, lon) 45.42, 16.22 ad una profondità di 10 km.

A Bologna è stato avvertito distintamente, tanto che diverse persone sono scese allarmate in strada. Anche nelle torri dove ci sono gli uffici della Regione Emilia, al fiera district, la scossa è stata distintamente avvertita.

In Italia non risultano danni a persone o cose.

