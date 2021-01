Pd e Gd Bassa “Rischio idrogeologico, mettere in sicurezza il territorio”

Quali investimenti hanno previsto Aipo e consorzio di Bonifica Burana? Quali le opere finanziabili con il Recovery Fund? Rudi Accorsi e Matteo Silvestri a nome di Pd e Gd Bassa Modenese portano l’attenzione sulle misure necessarie per contrastare il rischio idrogeologico in un territorio fragile attraversato da due fiumi. Ecco la loro nota congiunta:

“In queste settimane, l’attenzione è stata posta giustamente al vaccino per debellare il Covid, alla salute e alle risposte alla crisi sanitaria, economica e sociale che sta colpendo duramente il nostro Paese. Al tempo stesso, il nostro impegno come Partito democratico e Giovani democratici della Bassa modenese non è venuto meno sulle criticità del nostro territorio. Tra queste vi è certamente la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del nostro territorio attraversato dalla Secchia e dal Panaro. Un tema divenuto sempre più importante anche a causa degli effetti del cambiamento climatico che, in presenza di eventi atmosferici sempre più estremi, mette in difficoltà la tenuta del sistema idraulico e i territori confinanti. Per questo riteniamo necessario conoscere quali investimenti siano stati previsti da Aipo sulle arginature, oltre alle casse di espansione a Modena, e dal consorzio di Bonifica di Burana sui reticoli minori. Oltre a ciò, riteniamo sia fondamentale che la Regione Emilia-Romagna provveda a definire un piano dettagliato da presentare nelle opere finanziabili attraverso il Recovery Fund affinché questi interventi diventino quanto prima cantierabili per garantire la sicurezza dei cittadini della Bassa.”

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017