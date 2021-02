Aveva segregato, malmenato e picchiato una giovane: arrestato

CARPI- Aveva segregato, malmenato e minacciato una giovane rumena residente a Carpi martedì 16 febbraio. L’uomo, un 32enne reggiano ma residente a Carpi, aveva costretto la donna a salire in auto e, una volta condotta nella sua abitazione, ha continuato a picchiarla puntandole al collo un coltello.

Per minacciare e intimorire la donna, sarebbe stata utilizzata anche la replica di una pistola.

I ripetuti colpi e schiaffi, secondo quanto riferito dai carabinieri nella nota stampa, hanno causato alla donna un trauma all’orecchio e contusioni multiple. La prognosi rilasciata è di qualche giorno.

Nella giornata di venerdì 19 febbraio i carabinieri della Compagnia di Carpi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Modena, dottoressa Bentivoglio su richiesta della locale Procura, della Repubblica, PM dottoressa Graziano, a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri di Carpi.

Secondo il comunicato stampa, i Carabinieri di Carpi, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno ricostruito facendo anche riemergere fatti avvenuti in passato, secondo i quali la donna sarebbe stata anche costretta più volte a subire rapporti sessuali.

Gli elementi raccolti hanno consentito al GIP del Tribunale di Modena di emettere la misura della custodia cautelare in carcere per sequestro di persona, minaccia, violenza sessuale e lesioni personali, eseguita venerdì 19 febbraio nel pomeriggio dai carabinieri di Carpi, che hanno condotto l’uomo in carcere.

