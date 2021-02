Edilizia scolastica: per la provincia di Modena investimenti per oltre 11 milioni di euro

MODENA- Sull’edilizia scolastica superiore degli istituti tecnici e professionali modenesi la Provincia di Modena prevede quest’anno investimenti per oltre 11 milioni di euro.

A segnalarlo, in un comunicato stampa, è la stessa Provincia che, nell’elenco degli istituti scolastici coinvolti, include:

Previsti inoltre interventi anche sui licei, tra cui il liceo ginnasio Statale Muratori, il liceo scientifico statale Wiligelmo e l’istituto Venturi di Modena, il liceo Formiggini di Sassuolo e il Fanti di Carpi per oltre cinque milioni di euro.

La provincia di Modena risulta al primo posto in Regione per numero di studenti, 2.832, che hanno scelto un istituto tecnico per il prossimo anno scolastico, superando per la prima volta anche Bologna; si conferma, quindi, l’interesse degli studenti modenesi per la formazione tecnica e professionale, in misura maggiore rispetto al dato nazionale e regionale.

Gli iscritti in prima alle superiori nel modenese salgono così a 7.236, in aumento rispetto allo scorso anno scolastico.