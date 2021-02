Finale Emilia, 60 mila euro di fondi comunali per i nuovi spogliatoi allo stadio

FINALE EMILIA – Proseguono anche a distanza di ormai quasi nove anni le opere di ricostruzione in seguito ai danni provocati dal terremoto del 2012, che ha avuto come conseguenze anche danni ad edifici pubblici e privati. Tra gli immobili danneggiati, figurano anche gli spogliatoi del campo sportivo Robinson, successivamente demoliti. Poichè la struttura del campo sportivo Robinson non è stata ritenuta idonea ad ospitare un’eventuale ricostruzione degli spogliatoi, l’amministrazione comunale di Finale Emilia ha deciso di sostituire le strutture demolite al campo sportivo Robinson con nuovi spogliatoi da costruire nello Stadio Comunale, giudicato carente di tali attrezzature. Per la realizzazione di questi spogliatoi, il Comune di Finale Emilia ha stanziato complessivamente 60 mila euro (l’opera è già stata finanziata attraverso anticipazioni comunali dal valore di circa 18 mila euro) a cui si aggiungerà il contributo della Regione Emilia-Romagna, che sarà pari a 140 mila euro, portando così il costo totale dell’opera a 200 mila euro.

