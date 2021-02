Incendio a Carpi: sul posto anche i vigili del fuoco di Mirandola

CARPI- Dalle 21 di martedì 23 febbraio,i vigili del fuoco sono intervenuti in via Romana Nord a Carpi per domare un incendio divampato in un’area destinata alla raccolta di rifiuti.

Da quanto segnalato nel comunicato stampa, a prendere fuoco è stato un cumulo di rifiuti (rifiuti ingombranti e scarti di lavorazione provenienti dalle aziende). Con tutta probabilità all’interno dei rifiuti era presente materiale che ha poi originato il fuoco nelle ore immediatamente successive.

La guardia che presidia l’impianto di CARE negli orari di chiusura ha immediatamente dato l’allarme e chiamato i Vigili del fuoco che sono arrivati subito sul posto e nell’arco di un’oretta hanno spento completamente l’incendio. Una squadra è poi rimasta tutta la notte e per la prima parte della mattinata a monitorare la situazione.

Sul posto sono intervenute due squadre con cinque mezzi da Carpi, Modena e Mirandola.

L’impianto non ha avuto danni proprio perché l’incendio è stato limitato solo ai rifiuti presenti nel piazzale. Già dalla giornata di mercoledì 24 febbraio, l’impianto ritirerà regolarmente i rifiuti delle raccolte differenziate del territorio.

