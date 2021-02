Lista Civica per Finale Emilia contro la riduzione dei parcheggi in Piazza Garibaldi

FINALE EMILIA – Dopo la decisione della Giunta di Finale Emilia, guidata dal sindaco Palazzi, di ridurre di più del 50% i parcheggi presenti in Piazza Garibaldi (si passerà dagli attuali 95 posti ai futuri 33, con una riduzione di ben 62 posti), arrivano le proteste da parte dell’opposizione e, in particolare, di Lista Civica per Finale Emilia. Attraverso la propria pagina Facebook, Lista Civica per Finale Emilia ha sottolineato come le ex scuole Frassoni, che probabilmente saranno abbattute per dare spazio a nuovi posti auto, siano tuttora agibili e come fossero stati presentati progetti alternativi non raccolti dalla Giunta. “A pagare il prezzo di queste scelte sbagliate saranno i cittadini finalesi”, conclude il post di Lista Civica per Finale Emilia.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017