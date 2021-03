Bomporto, manutenzione straordinaria della Piscina Darsena

BOMPORTO- Continuano i lavori di manutenzione delle strutture sportive bomportesi.

L’Amministrazione comunale comunica che la prossima struttura che beneficerà di interventi di adeguamento alle norme antincendio e manutenzione straordinaria sarà la struttura della piscina intercomunale Darsena di Piazza dello Sport, a Bomporto.

L’Amministrazione comunale di Bomporto ha investito oltre 160mila euro.

Come segnalato nel comunicato stampa, all’interno della struttura sono in fase di completamento gli interventi sulle attrezzature di rilevamento incendi, sui dispositivi di emergenza e su alcuni infissi.

In particolare sono state sostituite le lampade di emergenza all’interno e all’esterno della struttura, rimpiazzati i maniglioni antipanico e ritinteggiate le parti esterne in legno con una speciale vernice in grado di limitare la propagazione del fuoco.

Approfittando dell’apertura del cantiere, l’Amministrazione ha deciso di realizzare ulteriori lavori di manutenzione straordinaria: in particolare negli spogliatoi e nelle docce, per migliorare le condizioni microclimatiche ed evitare la formazione di muffe.

Già completata la parte d’intervento relativa all’area di ingresso con un nuovo impianto di climatizzazione installato nell’atrio, per un maggiore comfort degli utenti sia nei mesi invernali che durante l’estate.