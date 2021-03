Camposanto, manutenzione straordinaria: via Roma chiusa al traffico

CAMPOSANTO- Comunicazione di servizio da parte della sindaca di Camposanto Monja Zaniboni segnalata sulla pagina istituzionale del Comune di Camposanto.

“Come anticipato i giorni scorsi, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria che serviranno per il rinnovo e l’estensione dei reticoli fognari in Piazza Gramsci- spiega il post della sindaca- Di conseguenza è stata emessa un’ordinanza dal responsabile del Presidio di Polizia Municipale , l’ispettore capo Boni, che vieta il transito temporaneo con chiusura della strada , per tutti i veicoli (eccetto quelli autorizzati e i veicoli dei residenti) sul tratto di via Roma dal civico 1/a al civico 9/b dal giorno 11 marzo al giorno 12 marzo 2021 dalle ore 8 alle ore 18,30 .

Questa chiusura completa permetterà l’ultimazione dei lavori in tempi brevi e sarà possibile riprendere l’ordinaria viabilità”.