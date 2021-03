Capannone di un allevamento a fuoco a Nonantola, morti 50 polli

NONANTOLA- Capannone a fuoco a Nonantola, lunedì mattina. A partire dalle 13 i Vigili del fuoco sono impegnati per un incendio capannone a Nonantola, via Ampergola. Si tratta di un fabbricato agricolo, un allevamento di pollame. Sono circa 50 i polli che sono morti nell’incendio.

Diverse squadre di Vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. I primi a prendere fuoco sono stati il tetto e poi diverse masserizie, fino a che la struttura non è stata completamente distrutta. Sul posto anche i Carabinieri della tenenza di Castelfranco e della stazione di Nonantola, che non escludono cause accidentali derivanti dall’impianto elettrico.

