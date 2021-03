Il coraggio del sindaco Bellelli, che insegue e blocca uno scippatore

CARPI – Ha dell’incredibile quanto è avvenuto nella giornata di mercoledì 17 marzo, in via Berengario, a Carpi. Una signora, riporta “La Voce”, ha cominciato ad urlare dopo essere stata derubata da uno scippatore e, a quel punto, un “cittadino” ha inseguito il ladro per impedirgli di fuggire con la refurtiva. L’incredibile sta, però, nel fatto che quel “cittadino” era il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, che stava casualmente passeggiando proprio in quella strada. Bellelli ha, dunque, inseguito lo scippatore, riuscendo a bloccarlo e a consegnarlo ad un pattuglia della Polizia Locale, anche grazie all’aiuto del marito della signora derubata, che, in auto, ha bloccato via Berengario, costringendo il ladro ad imboccare via Giuseppe Rocca, e del dirigente Norberto Carboni, che camminava in compagnia del sindaco. Fortunatamente, tutta la refurtiva è stata recuperata.

