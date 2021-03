“Fatti & persone”: primo numero del 2021 per il bimestrale del Comune di Bomporto

BOMPORTO- È dedicata al ritorno degli uffici comunali nel Municipio storico la copertina del primo numero del 2021 di “Fatti & Persone”, in distribuzione nelle case dei bomportesi.

In questo numero del giornale comunale, oltre a un ampio approfondimento sull’edificio restaurato che torna a ospitare i servizi per la comunità, c’è spazio per un focus sul bilancio comunale e sul tema sicurezza. Sicurezza urbana con il piano straordinario di videosorveglianza e sicurezza idraulica con la nuova stazione di monitoraggio idrometrico installata sul ponte Naviglio.

Tra le pagine del bimestrale anche il nuovo portale “Naviganti di terra” e le iniziative per la Giornata della Donna, senza dimenticare la principale urgenza del periodo, la lotta al virus, con le indicazioni in merito alla campagna vaccinale.

Ampio spazio poi all’attualità, il consueto punto sui lavori in corso, gli interventi dei Gruppi consiliari e la rubrica “Volontariato in vetrina”.

Il periodico, distribuito gratuitamente in oltre 5mila copie a cittadini ed esercizi commerciali di Bomporto, Solara e Sorbara, è disponibile anche on line, sul sito del Comune di Bomporto, nella sezione “Comunichiamo”.