Nonantola e Bomporto: odori acri da mattino a sera

NONANTOLA E BOMPORTO- Forti odori di materiale plastico “bruciato” e bruciore agli occhi: diversi cittadini hanno inviato queste segnalazioni agli Enti competenti nella giornata di mercoledì 24 marzo a Nonantola, nella zona di San Francesco.

Da quanto emerso dalla stampa locale, l’odore acre sembra sia arrivato fino a Bomporto.

Il comune di Nonantola ha immediatamente attivato l’Arpae che invierà i propri tecnici, per capire quali siano state le cause. Sicuramente il controllo interesserà anche le zone dove, nei giorni scorsi, si è verificato un rogo in capannone di via Ampergola .

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017