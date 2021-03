Nonantola e il Sommo Poeta Dante: l’interpretazione di Gabriella Malagoli

Ancora viene ripresa la proposta di ricordare Dante nel nome di una via nel numero 8 della rivista Il Torricino del 1974:

“Già abbiamo richiamato l’attenzione di chi di dovere sull’anacronistica denominazione di via Roma alla strada principale del capoluogo…Noi proponiamo di denominarla Via Alighieri” in quanto alla luce delle ricerche del Tiraboschi, dello Spinelli e del Rosselli, la famiglia Alighieri di Ferrara era imparentata con gli Alighieri nonantolani. Lo stesso Cacciaguida, trisavo di Dante, nel canto XV del Paradiso, vv.136-138, asserisce che sua moglie veniva dalla Valle Padana e che i suoi discendenti, che avrebbero dovuto chiamarsi Elisei come lui, assunsero il cognome di Alighieri.

Anche il Boccaccio afferma che la moglie di Cacciaguida era ferrarese. Inoltre risulta da documenti del nostro archivio abbaziale che degli Alighieri avevano avuto incarichi frequenti dalla stessa Abbazia quali avvocati e notai e avevano possedimenti nell’attuale territorio di Nonantola e Ravarino. Quanto noi abbiamo qui ricordato era certamente noto all’avvocato Previdi che nel secolo scorso fece porre un bassorilievo in cotto rappresentante il colloquio di Dante col trisavolo Cacciaguida nel lunettone sovrastante una delle finestre del palazzo di stile neo-classico posto al n. 59 di via Roma, nella cornice del quale può leggersi il verso:

e quindi il soprannome tuo si feo».