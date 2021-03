Ravarino: i leghisti Balboni, Sighinolfi e Versace contro le aliquote Imu

RAVARINO- Durante il Consiglio comunale di venerdì 5 marzo si è discusso un argomento molto sensibile e importante: gli adeguamenti IMU.

A tal proposito, le consigliere comunali Lega Silvia Balboni e Paola Sighinolfi e il consigliere Simone Versace in una nota congiunta hanno così riferito sull’argomento:

In questo momento così delicato, di profonda crisi, l’amministrazione comunale del centrosinistra ha pensato bene di portare al massimo tutte le aliquote IMU e introdurne altre nuove, come quella sui fabbricati rurali produttivi. Poiché l’economia del nostro Comune è in prevalenza agricola, l’Amministrazione ha centrato il bersaglio di trovare con facilità entrate sicure. Tutto questo per tamponare i ‘buchi’ dei mutui accesi da Amministrazioni precedenti, con la semplice e disarmante giustificazione che “non è colpa loro, che sono stati costretti”, come se non vi fosse continuità politica e amministrativa col passato: le Giunte sono ‘rosse’ da decenni. A nulla è servito il dissenso espresso come opposizione. Anzi, siamo stati tacciati di essere “amministratori irresponsabili”: unica dichiarazione di voto della maggioranza, del tutto inopportuna e inaccettabile.

Il centrodestra è convintamente contrario a una decisione, già presa e che consiglieri e cittadini devono subire, la quale finisce per danneggiare un settore economico primario. Se il consigliere di “Stare a Ravarino” lista civica con elettorato che fa riferimento al Movimento 5 stelle, si mostra contrario, ma quando arrivato al voto si nasconde dietro all’astensione, noi non ci vogliamo nascondere: la minoranza non è mai stata coinvolta nelle decisioni fondamentali per il comune da una maggioranza, che si autodipinge aperta e attenta al territorio, ma non lo è, come dimostrano i fatti.