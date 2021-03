San Felice, in sicurezza i terreni della Bianchini. Il sindaco Goldoni: “Grande soddisfazione”

SAN FELICE SUL PANARO – Depositato l’esito dei carotaggi effettuati nei terreni della ditta Bianchini costruzioni, di San Felice sul Panaro. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta di Modena”, su più di 200 campionature, sarebbe stato ritrovato solamente un microframmento di amianto. L’area confiscata in via dell’Industria, dunque, si può ritenere sicura. In seguito all’esito dei carotaggi, quindi, potrebbe partire un nuovo piano per la riconversione dei terreni, con l’obiettivo di valorizzare economicamente le aree di proprietà della Bianchini: si potrebbe iniziare a pensare ad un investimento sui campi fotovoltaici, ma bisognerà attendere la convocazione di una conferenza dei servizi per decidere il migliore utilizzo delle aree confiscate.

“La notizia che l’area confiscata a San Felice sul Panaro in via dell’Industria, da questo momento possa ritenersi in sicurezza, ci riempie di soddisfazione – ha dichiarato il sindaco di San Felice Michele Goldoni, attraverso una nota stampa – appena insediati, abbiamo subito iniziato un cammino, di concerto con l’avvocato Rosario Di Legami, che dovrebbe portare alla riqualificazione dell’area stessa. Il nostro è stato un lavoro senza clamore, lontano dai riflettori, per la delicatezza e la complessità della vicenda. Un percorso da condividere con gli enti preposti con i quali i rapporti di collaborazione sono eccellenti. Con loro lavoreremo tutti insieme per recuperare definitivamente l’area. Intanto è importante e tranquillizzante sapere che non ci sono pericoli per la salute dei nostri concittadini”.

