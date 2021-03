San Felice in lutto per la scomparsa di Mario Grossi

SAN FELICE- Il Comune di San Felice è in lutto per la scomparsa di Mario Grossi. Imprenditore edile, presidente per alcuni anni della squadra di calcio Us San Felice e titolare del ristorante Corte Rossa.

Si è spento a 68 anni dopo una lunga malattia.

Venerdì 12 marzo, alle ore 9, i funerali nella chiesa parrocchiale di San Felice.

