Aveva commesso una truffa nel 2018, 52enne arrestato dai Carabinieri

CARPI – I carabinieri della stazione di Carpi, nel pomeriggio di martedì 20 aprile, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Nuoro, traendo in arresto e ponendolo alla detenzione domiciliare un 52enne che doveva espiare una pena residua di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per una truffa commessa in provincia di Nuoro nell’anno 2018.

