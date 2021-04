Con le riaperture ricomincia il tour delle figurine di Gianni Bellini

SAN FELICE SUL PANARO – Il 2020, come era ovvio che fosse, fra le altre cose ha fermato anche il tour delle figurine di Gianni Bellini, il 57enne sanfeliciano accreditato a livello internazionale quale maggior collezionista di album calcistici il quale, all’attivo, ha oltre una ventina di mostre in giro per l’Italia a partire dal 2010.

La pandemia e le conseguenti restrizioni hanno costretto Bellini a uno stop forzato, nonostante già dall’inizio dell’anno non gli fossero mancate le proposte. Le mostre non si sono tenute, ma la visibilità di Gianni – già significativa in Europa, curiosamente un po’ meno in Italia – è paradossalmente aumentata, dal momento che negli ultimi mesi sono giunti a San Felice per intervistarlo una troupe del TG1, che ha realizzato un servizio per l’edizione serale curato dalla giornalista Valentina Bisti, ma anche La Repubblica, il Corriere della Sera, Fanpage (il cui servizio ha superato le 300mila visualizzazioni: ve lo proponiamo in coda) e il mensile calcistico inglese FourFourTwo, che gli ha dedicato un articolo che uscirà nello speciale Europei.

Ora, però, con le riaperture, riprenderà anche il programma espositivo: “In questo momento di pandemia – spiega Bellini – ho ritenuto che la cosa migliore fosse programmare con calma il futuro. Per i prossimi mesi comunque in cantiere ci sono già alcuni eventi nella nostra provincia: il primo sarà una mostra al Museo della figurina di Modena e si svolgerà dal 4 giugno al 22 agosto. Si intitolerà Eurogol-storia dei Campionati Europei di calcio in figurine. Nel contempo, esiste un dialogo aperto per un’iniziativa nella Bassa, mentre in ottobre sarò ospite di Overtime festival a Macerata. Poi esistono contatti ben avviati con il Comune di Padova per un’iniziativa da tenersi nel 2022″.

IL VIDEO REALIZZATO DA FANPAGE

