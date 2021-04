Finale Emilia, imbrattano con un estintore i locali del terminal corriere, deferiti tre minorenni

FINALE EMILIA – Nella serata di mercoledì 21 aprile, i Carabinieri di Finale Emilia, nell’ambito di un servizio perlustrativo, hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica per i minorenni di Bologna tre minorenni, i quali si erano impossessati di un estintore del terminal corriere di via Stazione, utilizzandolo per imbrattare i locali del terminal stesso. In quel frangente sono transitati i militari, che hanno provveduto a fermare i giovani e a identificarli. Ora, i tre dovranno rispondere di furto aggravato e imbrattamento in concorso.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017