Infermiere inventano simpatiche mascherine per fare i tamponi ai bimbi

CARPI – Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ha postato sulla propria pagina Facebook le foto di alcune infermiere di Carpi che, per riuscire a fare i tamponi ai bimbi sospettati di avere contratto il Covid-19, hanno ideato uno speciale metodo. Le infermiere, infatti, hanno inventato, come si può vedere nelle foto sottostanti, delle simpatiche mascherine per tranquillizzare i più piccoli:

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017