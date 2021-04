La Giunta accoglie la richiesta degli abitanti: approvato il nuovo dispensario farmaceutico

CARPI- Un dispensario farmaceutico a Cortile, cioè un punto vendita di “medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati”.

Lo ha deciso la Giunta comunale di Carpi- accogliendo una sollecitazione che proveniva dagli abitanti- e considerando le caratteristiche di quella frazione: ossia la presenza di un ambulatorio medico, considerevole distanza dalla prima farmacia, la scarsità di mezzi pubblici per raggiungerla e l’incidenza di persone anziane.

Il dispensario è previsto infatti dalla legge in determinate circostanze e zone del territorio: è una struttura funzionante con orario ridotto, e solo alcuni giorni, affidata in gestione alla farmacia più vicina.

“Dopo l’ambulatorio – sottolinea Tamara Calzolari, assessora alla Sanità e al Sociale – è un altro passo avanti per la frazione, perché vengono assicurati servizi vicini alle persone. Vi sarà possibile anche fare prenotazioni CUP, cosa particolarmente importante in questo periodo in appoggio alla campagna di vaccinazione”.

I tempi per attivare il dispensario di Cortile dipenderanno dal gestore: si presume comunque entro la fine dell’anno. Resterà poi in funzione finché non verrà aperta una farmacia vera e propria.