La San Felice Banca si rafforza ma deve chiudere in perdita per gli accantonamenti prudenziali dovuti al Covid. “SANFELICE 1893 Banca Popolare archivia il 2020, anno della pandemia, registrando una perdita consolidata di 4,9 milioni di euro”, ha dichiarato i una nota il direttore generale Vittorio Belloi.

“Questo risultato è stato determinato dal forte incremento degli accantonamenti, effettuati in misura tripla rispetto all’esercizio precedente, per fronteggiare le prospettive di deterioramento del credito, a causa del contesto economico gravemente minacciato dal Covid-19. Tutto questo recependo anche le indicazioni prudenziali che a dicembre 2020 Banca d’Italia ha indirizzato al sistema bancario, raccomandando di non attendere la fine del periodo di emergenza sanitaria – quindi il temine delle moratorie – per classificare in default i crediti problematici”.

Prosegue invece il miglioramento degli indicatori della banca: il TCR, riferimento principale del patrimonio, sale al 15,89%, grazie al lavoro di de-risking sul portafoglio crediti: il dato è risultato in costante aumento nel 2020, e superiore di quasi un punto percentuale rispetto al 15,04% del 2019.

Gli indicatori di qualità del credito continuano a migliorare rispetto al passato, anche in virtù di quasi 13 milioni di euro di cessione di crediti deteriorati complessivi, con un NPL Ratio lordo stimato in discesa a fine marzo 2021 in area 8,5% e il Texas Ratio al 37,3% a fine esercizio.

“Gli indicatori della banca ne escono rafforzati pur a seguito del risultato economico negativo registrato”, ha dichiarato il presidente Flavio Zanini, “a testimonianza del lavoro effettuato negli ultimi tre anni per riqualificare gli attivi di bilancio, e pongono la Sanfelice 1893 nella condizione migliore per affrontare la ripartenza ‘post pandemia’ e la concretizzazione di operazioni di aggregazione”.

L’Assemblea dei soci è convocata per il 29 e 30 aprile, rispettivamente in prima e seconda convocazione e si svolgerà, come lo scorso anno, per il tramite del “Rappresentante designato”, incarico nuovamente conferito all’avvocato Edoardo Degl’Incerti Tocci.

All’indirizzo www.sanfelice1893.it/ assemblea2021 è stato realizzato un portale dedicato ai soci dove saranno disponibili i documenti oggetto dei lavori assembleari, che riguarderanno l’esame e l’approvazione del bilancio 2020, l’aggiornamento delle politiche di remunerazione oltre alla nomina di alcuni componenti degli organi sociali.

