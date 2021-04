Nidi, materne, risorse umane, amministrazione: l’Unione Terre d’Argine cerca personale

CARPI, SOLIERA, NOVI, CAMPOGALLIANO – Sul sito dell’Unione Terre d’Argine sono presenti alcuni avvisi per incarichi a tempo determinato e indeterminato, da conferire con differenti modalità a seconda del caso (selezione per titoli e colloquio, o selezione solo per titoli, o per mobilità da altro ente). Eccoli, divisi per settore.

SERVIZI FINANZIARI – L’Unione cerca un “Istruttore direttivo contabile, cat. D” (cioè laureato), da assumere a tempo determinato ex-art. 110, fino alla scadenza dell’attuale mandato (data presunta giugno 2024): la selezione avverrà per titoli e colloquio. Il termine per presentare domanda è alle ore 12:30 di venerdì 7 maggio.

AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE – Si cercano un “Istruttore direttivo” e un “Istruttore direttivo contabile”, entrambi cat. D, a tempo pieno, da reperire mediante mobilità esterna, cioè trasferimento da altro ente: l’avviso è pertanto riservato a chi è già dipendente, a tempo indeterminato e in pari ruolo, di una pubblica amministrazione.

La scadenza per la presentazione delle domande è lunedì 17 maggio alle ore 12:30.

NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA – Si stanno formando elenchi di disponibilità per assunzioni, a tempo determinato, di Educatori d’infanzia (cat. C) e Insegnanti di scuola dell’infanzia (cat. C), da assegnare ai nidi e alle materne dei Comuni dell’Unione: la selezione avviene per soli titoli, e non c’è scadenza per inviare la domanda in quanto si tratta di elenchi che vengono aggiornati periodicamente (il primo sarà formato in base alle disponibilità pervenute entro il 30 aprile 2021)

Per informazioni sulle varie selezioni: Settore Risorse Umane dell’Unione Terre d’Argine (corso A. Pio 91, Carpi) tel. 059649762 – 649691, mail: assunzioni@terredargine.it

Per gli avvisi integrali e le modalità di partecipazione: https://www.terredargine.it/ amministrazione/ amministrazione-trasparente/ bandi-di-concorso/12102-bandi- e-avvisi-di-selezione

