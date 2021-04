Nuovo Ospedale di Carpi, approvato nei tempi prefissati il progetto di fattibilità in linea tecnica e urbanistica

È stata formalizzata nei giorni scorsi la delibera di approvazione del progetto di fattibilità in linea tecnica e urbanistica relativo al nuovo Ospedale di Carpi.

“Abbiamo rispettato i tempi prefissati per la realizzazione del documento – dichiara il Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena Antonio Brambilla –, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa siglato con il Comune di Carpi e come espressamente richiesto dalla Presidenza della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un passaggio tecnico che consente all’Amministrazione comunale di attivare la procedura di variante urbanistica. Adesso proseguiremo con gli altri passaggi tecnici necessari, tra cui un confronto con la Regione per arrivare alla definizione del quadro economico”.

