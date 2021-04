San Felice, convocato il 4 maggio il Consiglio comunale

SAN FELICE- Il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro è stato convocato per martedì 4 maggio alle 21, in videoconferenza. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming o in un secondo tempo on demand sulla piattaforma Civicam del Comune di San Felice sul Panaro all’indirizzo https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/.

L’Amministrazione informa inoltre che sabato 1° maggio, Festa dei Lavoratori, gli uffici del Comune di San Felice sul Panaro saranno chiusi.

Anche nella giornata di domenica 2 maggio gli uffici resteranno chiusi ma saranno reperibili telefonicamente i seguenti servizi: Polizia mortuaria, Anagrafe e Stato Civile (solamente per gli atti di morte) dalle ore 8 alle ore 12, telefonando al numero 331/3648964.

