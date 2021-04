San Felice, l’associazione “In ricordo di Ivano Sgarbi” dona 70 uova di cioccolato alla Cra “Modena”

Grazie di cuore all’Associazione “In Ricordo di Ivano Sgarbi” ed al suo fondatore, Alessandro Sgarbi, che in occasione delle festività Pasquali ha donato 70 uova di cioccolato a tutti gli ospiti ed al personale della Casa Residenza “A. Modena” di San Felice sul Panaro. Desideriamo inoltre condividere le parole di Alessandro che ci rendono orgogliosi e fieri del lavoro che ogni giorno svolgiamo: “Un eroe è colui che nonostante la debolezza, i dubbi, il fatto di non conoscere le risposte, va avanti e vince comunque… Ognuno di voi nasconde sacrificio, tristezza, lacrima ma la forza di disegnare sorrisi, serenità sui volti delle persone che accudite non vi manca mai”.