San Giuseppe Artigiano, inizia il cammino di preghiera che continuerà per tutti i sabati di aprile

CARPI – La Chiesa di Carpi invita a partecipare in presenza o attraverso le modalità on line al cammino di preghiera che inizierà sabato 10 aprile e che prevede altri tre appuntamenti il 17 e il 24 aprile e il 1° maggio festa di San Giuseppe Lavoratore e per il mondo del lavoro. La chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano a Carpi, eretta a santuario interdiocesano, è il luogo dove si svolgeranno gli incontri che nei tre sabati di aprile, 10 – 17 – 24 avranno inizio alle ore 18 con uno spazio di commento biblico e testimonianze, seguito alle 19 dalla Santa Messa. Mentre il 1° maggio è prevista alle ore 19 la Santa Messa per il mondo del lavoro organizzata dalla Commissione diocesana per la Pastorale Sociale e del Lavoro e dalle ACLI di Carpi. Gli incontri saranno trasmessi in diretta sul canale Youtube Notiziecarpi e sul sito diocesicarpi.it

1° incontro: sabato 10 aprile ore 18-20. Giuseppe: Padre coraggioso e creativo.

Preghiera per i giovani: affinché nel tempo della pandemia possano, trovare nuove strade per seguire il Signore e fare più bella la faccia della terra. Testo biblico: il sogno di Giuseppe (Mt 1,18-25) – Commento di don Carlo Bellini. Testimonianze di giovani e giovani sposi. Santa Messa, ore 19, presiede don Riccardo Paltrinieri, Rettore del Seminario Vescovile e assistente della Pastorale Giovanile della Diocesi di Carpi.

La capienza della chiesa di San Giuseppe è 130 persone, tenendo conto dei distanziamenti previsti. I partecipanti saranno accolti da volontari che faciliteranno gli ingressi e le santificazioni necessarie e aiuteranno a prendere posto in modo ordinato ed evitare qualsiasi assembramento.

