Sorpreso dai Carabinieri mentre tentava il furto in un negozio, fermato 22enne

CARPI – Nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 aprile, i Carabinieri di Carpi hanno fermato un 22enne, di nazionalità tunisina, domiciliato in città, disoccupato e pregiudicato, poiché poco prima si è introdotto all’interno di un’attività commerciale di via Genova, senza tuttavia riuscire a rubare nulla per l’immediato intervento dei militari. Le indagini espletate nell’occasione, si legge nella nota dei Carabinieri, hanno altresì permesso di evidenziare a suo carico responsabilità in ordine ad altri due furti, commessi il 16 e il 18 marzo, in danno di altri due esercizi commerciali della città.

