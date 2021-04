Un fumetto per far conoscere Gabriella Degli Esposti a ragazzi e studenti

CARPI – “Donna, moglie, madre partigiana” è il romanzo a fumetti realizzato da Carpicomix e ispirato alla vicenda, tragica ed eroica, di Gabriella Degli Esposti, la partigiana “Balella”, trucidata dai nazi-fascisti a Castelfranco Emilia nel Dicembre 1944, Medaglia d’oro al Valor Militare. Il libro, fresco di stampa, sarà presentato sabato 24 aprile, alle 11:00, in diretta streaming sui canali social del Teatro Comunale di Carpi: parteciperanno il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Carpi Alberto Bellelli, con Savina Reverberi Catellani, figlia della martire, l’autore del racconto grafico Gianni Carino, ed Eliana Conte, in rappresentanza delle sigle che hanno contribuito alla pubblicazione. Modera la giornalista Valentina Lanzilli.

Si tratta di uno degli appuntamenti principali di “Bello ciao! – La Resistenza delle Donne”, programma di iniziative per celebrare il 76° della Liberazione.

“Donna, moglie, madre partigiana”, 120 pagine di disegni a colori più alcuni contributi scritti, è tratto dal libro biografico “Gabriella Degli Esposti, mia madre – Storia di una famiglia nella tragedia della guerra” scritto da Savina Reverberi Catellani (Artestampa Edizioni, 2016): “Balella” era nata nel 1912 a Crespellano (BO) in una famiglia contadina, e crebbe nei valori dell’anti-fascismo, fino a impegnarsi attivamente nella Resistenza, con il marito Bruno Reverberi; fu assassinata a 32 anni, dopo indicibili sevizie, incinta di un terzo figlio. Il romanzo grafico, pensato soprattutto per i ragazzi e le scuole, ha il patrocinio della Regione e dei Comuni di Carpi, Castelfranco Emilia, Nonantola, San Cesario sul Panaro, Valsamoggia, e i contributi di Fondazione Cassa Risparmio di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ANPI, ARCI, CGIL, CIF, COOP Alleanza 3.0 e UDI.

Oltre ad andare in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube del Teatro comunale, la presentazione del libro sarà registrata e trasmessa da Trc venerdì 30 aprile alle 21, su tutti i canali terrestri e satellitari dell’emittente, in uno speciale tv che comprenderà anche un concerto di Nada a sua volta registrato nel teatro cittadino.

Domenica 25 aprile poi, alla commemorazione ufficiale in piazza dei Martiri parteciperà la vice-presidentessa della Regione Elly Schlein: anche quest’anno causa pandemia non è ammesso il pubblico, ma sarà possibile seguire la cerimonia dalle ore 10:00 in diretta sul canale Facebook “Città di Carpi”.

