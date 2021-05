Benessere educativo dei bambini da 0 a 6 anni: al via il ciclo di incontri

NOVI, SOLIERA,CARPI- Prende avvio lunedì 17 maggio il ciclo di incontri che il progetto “Focus 06: una comunità per il benessere dell’infanzia” promuove per condividere esperienze e riflettere sulle sfide educative rispetto alle bambine e ai bambini nella fascia 0-6 anni.

Prendendo inevitabile spunto dall’impatto che l’esperienza della pandemia ha avuto sulle relazioni, i contesti educativi e sociali, le identità personali, professionali e istituzionali, si propongono tre opportunità qualificate per mettere in rilievo i cambiamenti in atto, le prospettive e i futuri possibili.

Il primo appuntamento del 17 maggio, dalle 15 alle 18, dal titolo “Comunità e bisogni emergenti. Come interrogarsi in chiave resiliente?”, vedrà confrontarsi in dialogo – prima plenario, poi a piccoli gruppi – Gino Mazzoli, sociologo esperto di welfare e processi partecipativi, Nice Terzi psicologa, pedagogista e formatrice, membro del direttivo del Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, Paola Bonifacci psicologa e docente presso l’Università di Bologna e Simona Rotondi vicecoordinatrice delle attività istituzionali dell’Impresa Sociale Con i Bambini, con la facilitazione di Paola Sacchetti, responsabile del coordinamento pedagogico dell’Unione Terre d’Argine.

Per partecipare è necessario iscriversi al link: bit.ly/comunitaebisogni.

I successivi due incontri si terranno il 25 maggio e il 9 giugno, sempre nella fascia oraria dalle 15 alle 18.

Nel terzo e conclusivo incontro, sotto la conduzione dell’autrice televisiva Ilenia Ferrari (“Le parole della settimana” di Massimo Gramellini, Rai3), si confronteranno anche il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Il link per l’iscrizione è il seguente: bit.ly/comunitaefuturo.

Ognuno dei tre incontri prevede inoltre la proiezione di video che raccolgono le testimonianze dirette di genitori e operatori del settore, in rappresentanza dei soggetti pubblici e privati partner del progetto Focus 06.

Dal 2018 ad oggi, nel territorio dei quattro comuni dell’Unione Terre d’Argine (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera), sono stati innumerevoli e articolati gli interventi socio-educativi a favore di bambini della fascia 0-6 anni e delle loro famiglie, volti alla promozione del benessere educativo, alla prevenzione del disagio e all’attivazione di interventi in situazioni di povertà educativa.

Il progetto Focus 06 si è così configurato come una sorta di palestra per confrontare modalità di lavoro, idee progettuali in funzione dei bisogni rilevati, testare capacità di tenuta e collaborazione in situazioni di emergenza, rilevare punti deboli e criticità di ciascuno.

Dall’esperienza del progetto Focus 06 sono nati legami rinforzati dalla conoscenza e dalla collaborazione, sono stati sottoscritti protocolli d’intesa per supportare un’operatività quotidiana con regole condivise, sono stati redatti accordi relativi a situazioni di grave disabilità e alto rischio di esclusione educativa.

Nel complesso è stato percorso un tratto di strada importante che ha fatto maturare disponibilità, attenzioni, aperture e soprattutto la consapevolezza che il lavoro di rete si può coniugare, traendone benefici, con la mission di ciascuno.