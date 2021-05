Nonantola, rimborsi alluvione: la Regione stanzia 1.7 milioni di euro aggiuntivi

NONANTOLA- Nella seduta di giovedì 13 maggio, la Giunta Comunale approverà i criteri di distribuzione degli 1,7 milioni di euro eccezionalmente stanziati dalla Regione Emilia-Romagna per i nonantolani alluvionati.

Queste risorse costituiscono contributi a fondo perduto aggiuntivi rispetto ai rimborsi che imprese e famiglie attendono dal governo. Per accedervi è necessario essere residenti a Nonantola e avere presentato lo scorso mese di gennaio una domanda di rimborso danni.

Circa 500mila euro saranno destinati a imprese ed esercizi economici, mentre i restanti 1,2 milioni saranno destinati a provvedimenti in favore dei cittadini.

In particolare, saranno previste più azioni:

– una prima quota forfettaria, legata alle abitazioni, a parziale copertura dei maggiori costi delle utenze registrati a dicembre 2020 a causa dei maggiori consumi necessari a ripulire e asciugare abitazioni e garage allagati.

– una seconda quota distribuita in base a una graduatoria composta in relazione dell’ISEE 2020, senza soglia limite di accesso, dando priorità ai nuclei famigliari in condizione di maggiore fragilità economica.

– parte delle risorse sono riservate per progetti mirati di sostegno indicati dai servizi sociali legati a particolari attenzioni per la specificità del nucleo famigliare.

– infine sarà automaticamente compensata la tariffa corrispettiva per la raccolta dei rifiuti per i cittadini che hanno avuto ordinanze di inagibilità del proprio appartamento.

Con la stessa delibera la Giunta approverà anche uno sconto del 15% sulle rette di frequenza relative al mese di giugno per il nido d’infanzia, valido per tutti gli iscritti, a parziale compensazione del disagio dettato dalla necessità di ricollocare i bambini ospitati, fino all’alluvione, nel plesso Don Beccari.

Dopo l’approvazione in Giunta, gli uffici comunali predisporranno i bandi sulla base di queste linee guida e saranno comunicate date e modalità di presentazione della domanda.

Non appena saranno pubblicati i bandi, sarà organizzato anche un momento pubblico online per dare ulteriori informazioni e chiarimenti. Per agevolare la presentazione delle domande l’Amministrazione Comunale sta predisponendo un portale online per il quale è necessaria l’autenticazione tramite SPID, oltre che l’apertura di sportelli dedicati “in presenza” negli uffici di Via Piave.

Queste le parole della sindaca, Federica Nannetti: “Ringraziamo la Regione Emilia-Romagna per averci destinato queste somme aggiuntive, che cercheremo di distribuire nel modo più rapido e facile possibile. Continuiamo però a chiedere al governo con la massima urgenza lo stanziamento dei rimborsi per abitazioni, imprese ed edifici pubblici, senza i quali anche questi contributi regionali finirebbero per essere vani”.