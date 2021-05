Sequestrate due auto intestate a proprietario prestanome

CARPI – Continua l’attività della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, per “bonificare” il parco dei veicoli circolanti togliendo dalla strada quelli intestati a prestanome, accomunati dal fatto di essere intestati fittiziamente a persone nullatenenti, incapaci dunque di far fronte a eventuali danni causati dai mezzi in questione. Mezzi che infatti avevano un’altra comune caratteristica: in caso di incidente stradale il conducente si dava alla fuga. Negli ultimi giorni la Polizia Locale ha individuato una donna residente a Carpi, che risultava “proprietaria” di qualche auto, di cui però non aveva la disponibilità né sapeva dire a chi fosse in uso quando, coinvolto il veicolo in un sinistro, i conducenti si allontanavano.

Grazie a queste indagini, gli agenti hanno potuto cancellare dal Pubblico Registro Automobilistico, con relativa radiazione, un’Audi e sequestrare, a fine di confisca, una Ford, entrambe nominalmente intestate alla donna. Le sono state contestate sanzioni per oltre 5.000 euro e sono in corso ulteriori attività per accertare la regolarità di altri veicoli coinvolti in sinistri stradali seguiti dalla fuga dei conducenti.

Spiega Davide Golfieri, Comandante della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine: “Questo progetto, denominato “Prestanome”, è in corso da alcuni mesi e sta procedendo sia con il controllo su strada sia con la formazione interna degli operatori. E’ fondamentale togliere dalla circolazione questi veicoli, spesso “appartenenti” a nullatenenti disponibili a intestarseli in maniera fittizia, perché poi sono usati da terzi con conseguenze gravi per la collettività: non mi riferisco solo al caso di sinistri stradali con fuga, ma anche ad attività criminose, potendo contare sul completo anonimato e la “copertura” dei finti proprietari”.

