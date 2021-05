Via Volturno a Carpi chiusa al traffico veicolare per lavori

CARPI- L’Amministrazione comunale informa che lunedì 17 maggio, condizioni meteo permettendo, sono in programma lavori in via Volturno: pertanto la strada sarà chiusa al traffico veicolare privato e ai mezzi di trasporto pubblico, nel tratto fra le vie Carducci e Biondo.

L’intervento serve per adeguare la segnaletica verticale e orizzontale e realizzare un nuovo attraversamento pedonale e ciclabile su via Garagnani – in prossimità dell’incrocio fra le vie Volturno e Carducci – che colleghi in sicurezza la pista ciclabile esistente, che da monodirezionale diventa bidirezionale.

In caso di imprevisti, i lavori si prevede vengano conclusi entro la giornata seguente, martedì 18.

