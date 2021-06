Camion si incastra in un sottopassaggio, intervengono Vigili del Fuoco e Polizia Locale

CARPI – Disagi alla circolazione nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, a Carpi, a causa di un autocarro che, in via Cavalieri di Vittorio Veneto si è incastrato nel sottopassaggio “Pezzana”. Sul posto, si legge nella nota dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti pompieri e Polizia Locale; non viene segnalato nessun ferito. La Polizia Locale informa, inoltre, che il sottopassaggio è stato chiuso al traffico. Il mezzo pesante è stato rimosso, ma al momento non si sa quando il sottopasso sarà riaperto alla circolazione, pertanto si consigliano percorsi alternativi.

