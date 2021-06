Finale Emilia, il candidato sindaco Mattia Veronesi: “Unire la comunità e dare un futuro ai giovani”

FINALE EMILIA- Residente a Massa Finalese, laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche, di professione farmacista e attuale capogruppo del M5S in Consiglio comunale e in Consiglio dell’Unione: questo l’identikit di Mattia Veronesi, candidato sindaco di Finale Emilia per le liste Movimento 5 Stelle e Sinistra Civica e Coraggiosa.

Domenica 27 giugno, al Pesa Caffè di Massa Finalese, Veronesi ha ribadito, dopo l’incontro a Finale Emilia il sabato precedente, il suo progetto politico:

Nel suo intervento Veronesi ha spiegato che al centro del suo progetto c’è la ricostruzione di una comunità sfiduciata dopo 5 anni di giunta Palazzi: “I cittadini sono stati abbandonati, e noi vogliamo stringere un patto di comunità con associazionismo, terzo settore e imprese perché solo con un’Amministrazione che ascolta e collabora con la città è possibile liberare le tante energie dei finalesi, oggi inespresse”.

Grande attenzione è dedicata alla ricostruzione pubblica: “Sono fermi in Regione 44 milioni di euro che la giunta Palazzi non ha saputo intercettare. Finale Emilia non può perdere altro tempo e romperemo l’immobilismo confrontandoci con la Regione e investendo subito risorse per potenziare la capacità progettuale dell’Amministrazione, oggi insufficiente. La macchina comunale è in grande sofferenza – continua Mattia Veronesi – e deve essere riqualificata perché senza una struttura amministrativa adeguata nessun cambiamento è possibile.”

Veronesi ha dedicato un pensiero ai lavoratori dell’Unifer che sabato 26 giugno erano a Firenze alla mobilitazione dei sindacati: “Sto seguendo la loro vertenza e mi auguro possa risolversi nel miglior modo possibile anche perché quella fabbrica è stata ricostruita con denaro pubblico e sarebbe una beffa se oggi chiudesse. Il tema dell’occupazione è centrale, e voglio creare un assessorato dedicato al lavoro per prevenire le crisi aziendali e creare opportunità per giovani e donne puntando sulla sostenibilità”.

“Non possiamo perdere l’ultima opportunità di investire in un futuro che premierebbe i giovani, e per questo – continua Mattia Veronesi – voglio attivare un Ufficio Europa per dotare il comune delle competenze necessarie a intercettare i fondi europei in arrivo, che vedono nei comuni i terminali di ogni investimento”.

Mattia Veronesi spiega che nelle ultime settimane era stata cercata un’alleanza con il Partito democratico, ma la candidatura di Marco Poletti non rappresenta la discontinuità e il rinnovamento di cui Finale Emilia ha bisogno e che vogliamo interpretare.

Conclude Mattia: “La mia sarà un’amministrazione che unisce competenze tecniche e politiche e avrà una squadra di amministratori liberi da ogni compromesso che fin dal primo giorno lavoreranno per unire la comunità e dare un futuro ai giovani.”