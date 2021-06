San Felice, la scuola calcio Rivara chiude la stagione con il Sassuolo

SAN FELICE- Nelle ultime settimane il Sassuolo- con le formazioni 2012 e poi 2011- è stato per due volte ospite della Scuola Calcio del Rivara per incontrare rispettivamente i nostri ragazzi del 2011 e del 2010 : una prassi consueta, quella di sfalsare la classe di un anno, quando si incontrano una società professionistica e una di dilettanti, per bilanciare un po’ le forze in campo.

L’ultimo appuntamento è stato martedì 22 giugno, che di fatto ha sancito il termine delle attività della Scuola di Calcio: stagione iniziata a settembre dello scorso anno e che è andata avanti fino ad oggi, fatta eccezione per le sospensioni di legge tra inizio marzo e metà aprile.

“I nostri piccoli si sono ben comportati in campo e si sono divertiti– spiega Fabio Diegoli, dirigente della società Asd Rivara- “ mostrando le loro qualità,che non sono sfuggite a interessati osservatori”.

Con la ripresa della attività di contatto , i piccoli calciatori hanno dimenticato in fretta le difficoltà della stagione: gli allenamenti individuali, i pomeriggi di freddo e nebbia, le prescrizioni da rispettare, i tamponi.

“E soprattutto le quarantene– aggiunge Diegoli- affrontate dalla società per i contagi a scuola, anche se fortunatamente hanno risparmiato in particolare la nostra struttura, favorita dal fatto che l’attività era all’aperto ma che ha comunque imposto l’impossibilità di utilizzare gli spogliatori”.

“I genitori durante la stagione sono stati sempre disponibili e ben disposti anche di fronte alle difficoltà– precisa il dirigente- consci dell’importanza di potere far svolgere attività fisica e motoria ai loro piccoli”.

“Per questo la Asd Rivara ringrazia tutti i genitori per la fiducia e disponibilità dimostrata in questo difficile periodo, così come gli istruttori che si sono alternati in campo”- conclude Diegoli.

L’appuntamento con la stagione 2021-2022 e la ripresa delle attività è per settembre: torneranno in campo tutte le classi comprese tra il 2010 e il 2016.

“Con la speranza che quanto successo per il Covid– si augura Fabio Diegoli- sia ormai solo un ricordo spiacevole”.

